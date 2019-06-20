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Pet şişelerle okulun bahçe duvarını ördüler

2 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde bir ilkokulun öğretmen ve öğrencileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında topladıkları pet şişelerle okulun bahçe duvarını ördü.

Pet şişelerle okulun bahçe duvarını ördüler, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde bir ilkokulun öğretmen ve öğrencileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında topladıkları pet şişelerle okulun bahçe duvarını ördü.
İlçe merkezine 42 kilometre mesafedeki Derekent Köyü İlkokulunda görevli beş öğretmen, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında öğrencileriyle ilçe genelinde başlattığı çalışmada 100 bin pet şişe topladı.
Öğretmen ve öğrenciler 10 bin şişeye kum doldurup harçla okulun bahçe duvarlarını ördü, 90 bin şişeyi geri dönüşüme gönderdi. Öğretmen ve öğrenciler okulların kapanmasının ardından yaz tatiline çıkmayıp duvar örme işlemine devam etti.
Okul müdür vekili Yusuf Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin topladığı pet şişelerle okulun çevre duvarını ördüklerini söyledi.
İnşaat çalışmasının biraz yavaş ilerlemesinden dolayı dokuz günlük bayram tatilinde de çalıştıklarını anlatan Aktaş, "Topladığımız pet şişelerin doğaya zarar vermesini engelledik. Burada esas hedefimiz, çocuklarımızda çevre bilincini oluşturmak, çevre konusunda farkındalık yaratmaktı." dedi.
Öğretmen Ramazan Çakır da proje çalışmasına birçok öğrencinin aktif katıldığını ve çevre konusunda bilinçlendiğini ifade etti.
Öğrencilerin özellikle pet şişelerin toplanması ve kumla doldurulması işinde görev aldığını belirten Çakır, şöyle konuştu:
"Çocuklar plastik şişelerin geri dönüştürülebilir olduğunu, doğaya çok zarar verdiğini deneyimlediler. Duvar örme aşamasında atıklarla yıkmaktan çok, yapmayı öğrendiler. Bu plastikleri çöpe atmamayı, bunları farklı şekillerde değerlendirebileceklerini öğrendiler. Bu çalışmayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan projeye destek olduğumuzu düşünüyorum."
Öğrencilerden Mehmet Doğan Aydın ise "Önce kumları pet şişelere doldurduk, sonra duvarları ördük. Artık okulumuzun bahçesinde oynarken toplarımız dışarıya kaçmayacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:32 Kaynak: AA
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