Pet şişeyi gören jandarma, torbalarla saklanan balıkları kurtardı - Son Dakika

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Pet şişeyi gören jandarma, torbalarla saklanan balıkları kurtardı
6 saat önce
Tunceli-Elazığ arasında baraj gölünde pet şişeyi görüp halatı çeken jandarma ekipleri kaçak avlanılan 300 kilogram canlı sazan balığını kurtardı.
Tunceli- Elazığ arasında baraj gölünde pet şişeyi görüp halatı çeken jandarma ekipleri kaçak avlanılan 300 kilogram canlı sazan balığını kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Tunceli Pertek Jandarma Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, karşı sınırlarında Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Uzunova köyü açıklarında Keban Baraj Gölü havzasında 5 litrelik bir pet şişeyi görüp şüphelendi. Bölgeye yaklaşan ve pet şişeye bağlı halatı fark edip çeken ekipler, kaçak avlanan 5 torba içerisinde yaklaşık 300 kilogram sazana ulaştı. Torbaları açan ekipler, balıkları telef olmadan doğal yaşam alanı olan suya bıraktı.
Öte yandan, bölgede iki il arasındaki kaçak avcıların bulunması için soruşturma başlatıldığı bildirildi. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 04:34 Kaynak: İHA
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