Son Dakika Haberleri: Pet Şişeyle Dalgalı Saçlar ???????+ | Şehir Efsanelerini Deniyorum

Pet Şişeyle Dalgalı Saçlar ???????+ | Şehir Efsanelerini Deniyorum

39 dakika önce

Instagram keşfetime ve YouTube'uma düşen bazı saç bukle yapma makinelerini denediğim bir video hazırladım. 1?'lik pet şişeden, 200?'lik alete kadar birbirinden enteresan üç alet var. Bakalım hangileri gerçekten işe yarıyor, iyi seyirler !

Instagram keşfetime ve YouTube'uma düşen bazı saç bukle yapma makinelerini denediğim bir video hazırladım. 1?'lik pet şişeden, 200?'lik alete kadar birbirinden enteresan üç alet var. Bakalım hangileri gerçekten işe yarıyor, iyi seyirler !

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:15 Kaynak: Youtube

Instagram, Genel
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