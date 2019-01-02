Pet Şişeyle Dalgalı Saçlar ???????+ | Şehir Efsanelerini Deniyorum
39 dakika önce
Instagram keşfetime ve YouTube'uma düşen bazı saç bukle yapma makinelerini denediğim bir video hazırladım. 1?'lik pet şişeden, 200?'lik alete kadar birbirinden enteresan üç alet var. Bakalım hangileri gerçekten işe yarıyor, iyi seyirler !
Instagram
keşfetime ve YouTube'uma düşen bazı saç bukle yapma makinelerini denediğim bir video hazırladım. 1?'lik pet şişeden, 200?'lik alete kadar birbirinden enteresan üç alet var. Bakalım hangileri gerçekten işe yarıyor, iyi seyirler !
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:15 Kaynak: Youtube
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