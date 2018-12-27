Son Dakika Haberleri: Pet Şişeyle Rafting, Bidonla Kayak

Pet Şişeyle Rafting, Bidonla Kayak

1 saat önce

Pet şişeyle rafting, bidonla kayak Beytüşşebaplı çocuklar eğlenebilmek için hayallerinin sınırlarını zorluyor Yazın pet şişe ve terlikleriyle rafting yapan çocuklar, kışın ise bidonlarla karda kayıyorŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaz aylarında azgın Habur Çayı'nda pet şişeleri...

Pet şişeyle rafting, bidonla kayak
Beytüşşebaplı çocuklar eğlenebilmek için hayallerinin sınırlarını zorluyor
Yazın pet şişe ve terlikleriyle rafting yapan çocuklar, kışın ise bidonlarla karda kayıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaz aylarında azgın Habur Çayı'nda pet şişeleri torbalara doldurarak rafting yapan çocuklar, kış aylarında ise bidonlarla karda kayıyor. Çocukların yaz-kış bitmeyen eğlencesi, görenleri kıskandırıyor.
Şırnak merkeze yaklaşık 2,5 saat mesafede, Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan ve zorlu coğrafyasıyla baş döndüren Beytüşşebap'ta çocuklar, eğlenebilmek için hayallerinin sınırlarını zorluyor. İlçede, yaz aylarının gelmesiyle Feraşin Yaylası ve Kato Dağı'nda eriyen karların coşturduğu azgın Habur Çayı'nda, torbalara doldurdukları pet şişeler ve terliklerini kullanarak rafting yapan çocuklar, eğlencelerini kışında kendi metotlarıyla sürdürüyor. İlçe merkezine birkaç gün önce yağmaya başlayan karı fırsata çeviren çocuklar, şimdi de bidonlarla karda kayıyor. Kayarak oluşturdukları pistte akrobasi hareketleri yapmayı da ihmal etmeyen çocukların eğlencesi, görenleri kıskandırıyor.
Çocuklardan Abdulcabbar Dereli, karın yağması için dua ettiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla beraber okul çıkışı buraya gelip eğleniyoruz. Çok güzel 3-4 saat geçiriyoruz" dedi.
Mevlüt Dereli ise, "Arkadaşlarımla beraber burada gün boyu eğleniyorum. Okul bittikten sonra buraya koşuyoruz. Bidonlarla kayıyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:25 Kaynak: İHA

Şırnak, Beytüşşebap, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Açıkladı: Yeni Yılda Manav, Şarküteri ve Ekmek Reyonunda Poşetler Ücretsiz Olacak Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Döven Vicdansız Anne, Gözaltına Alındı

Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Artırıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 14:15:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pet Şişeyle Rafting, Bidonla Kayak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]