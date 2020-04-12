PETA Asya'da hala açık vahşi hayvan pazarları için uyardı: Bir salgın riskini daha alamayız

Uluslararası hayvan hakları derneği PETA, koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak gösterilen vahşi hayvan pazarları hakkında uyarıyor: "Bir pandemiyi daha riske alamayız. Tüm hayvan pazarları kapanmalı".



PETA, Çin'deki yasaklara rağmen vahşi hayvan pazarlarının Endonezya ve Tayland gibi diğer Asya ülkelerinde devam ettiğini iddia etti. Bangkok ve Tomohon şehirlerinde iki pazarın görüntülerini paylaşan dernek, satışı yapılan hayvanlara ve hijyen koşullarına dikkat çekti.