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PETA Asya'da hala açık vahşi hayvan pazarları için uyardı: Bir salgın riski daha alamayız | Video
6 saat önce
PETA, Çin'deki yasaklara rağmen vahşi hayvan pazarlarının Endonezya ve Tayland gibi diğer Asya ülkelerinde devam ettiğini iddia etti ve uyarırda bulundu: "Bir salgın riskini daha alamayız"View on euronews.
PETA, Çin'deki yasaklara rağmen vahşi hayvan pazarlarının Endonezya ve Tayland gibi diğer Asya ülkelerinde devam ettiğini iddia etti ve uyarırda bulundu: "Bir salgın riskini daha alamayız"View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:36
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