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Petal Haritalar 2.0 sürümü etkileyici geliştirmelerle yayınlandı - Son Dakika

Petal Haritalar 2.0 sürümü etkileyici geliştirmelerle yayınlandı

10.12.2021 14:09
Petal Haritalar 2.0 sürümü etkileyici geliştirmelerle yayınlandı

Huawei Mobil Servisleri, yazılımsal tarafta Huawei Türkiye Ar-Ge merkezindeki Türk mühendislerin de önemli bir rol oynadığı Petal Haritalar'ın 2.0 sürümü ile navigasyon kullanımını daha da kolaylaştıran yeni güncellemelerini duyurdu.

Huawei Mobil Servisleri, yazılımsal tarafta Huawei Türkiye Ar-Ge merkezindeki Türk mühendislerin de önemli bir rol oynadığı Petal Haritalar'ın 2.0 sürümü ile navigasyon kullanımını daha da kolaylaştıran yeni güncellemelerini duyurdu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak tasarlanan Petal Haritalar 2.0 sürümü, güvenli ve stressiz bir yolculuk imkanı sunarken, kullanıcıların navigasyon kullanımını da daha keyifli bir hale getiriyor.

2020'deki lansmanından bu yana 140'tan fazla ülke ve bölgede kullanıcılar tarafından beğeni toplayan uygulama, büyük şehirlerde gerçek zamanlı toplu taşıma güncellemeleri sağlıyor. En son teknolojiyle donatılmış yapısıyla, daha iyi bir rota planlaması ve stressiz bir seyahat deneyimi sunuyor.

Huawei, Petal Haritalar üzerinde gerçekleştirdiği en son yenilik ve güncellemeleri ile kullanıcılarına olan bağlılığını ve onların hayatlarını kolaylaştırmak üzere mükemmel yazılımlar sunmadaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye'nin Petal Haritalar Direktörü Enver Gül konuyla ilgili "Petal Haritalar 2.0 sürümündeki en son özellikleri ve yeni güncellemeleri duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Her zaman önceliğimiz, kullanıcılarımıza, kullanırken mutlu olacakları, heyecan verici güncellemeler sunmak. Yolculuk esnasında navigasyon kullanımının strese sebep olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle de güncellemelerimiz, kullanıcılarımızın daha güvenli yolculuk yapmasına yardımcı olurken, aynı zamanda yolculuklarını da keyifli ve stressiz bir hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petal Haritalar: Heyecan verici yeni navigasyon özellikleri

Açıklamada yer verilen detaylara göre, 2021 Ekim ayında 1. yıl dönümünü kutlayan Petal Haritalar, optimize edilmiş ve güvenli bir yolculuk deneyimini garanti eden özellikler getirerek, lider bir navigasyon uygulaması olma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Popüler haritalama ve navigasyon aracı olan Petal Haritalar 2.0, uygulama içerisinden gerçekleşecek tüm yolculukları desteklemek için birçok yeni güncellemeye sahip.

Şerit yönlendirmesi

Petal Haritalar, gelişmiş rota planlaması için sürüş deneyimine ek olarak navigasyonu daha sorunsuz ve hassas hale getiren Şerit Yönlendirmesi özelliği sunuyor. Yeni özellik, bir sürücünün günlük olarak karşılaşabileceği olayları kapsayan ve karmaşık yol koşullarını hassasiyetle dikkate alan bir deneyim imkanı tanıyor.

Şerit Yönlendirmesi sayesinde Petal Haritalar, çok sayıda farklı şerit ve dönüş seçeneği içeriyor. Böylece, karmaşık kavşaklarla karşılaşmadan önce uyarı vererek, kullanıcıları en uygun şeride yönlendiriyor. Bu sayede kullanıcılar için başlangıç noktasından varış noktasına kadar, güvenli ve sorunsuz bir yolculuk sağlıyor.

Petal Haritalar'ın en son sürümü, kullanıcıların ağ bağlantısı olmadığında bile arama ve navigasyon işlevlerini normal şekilde kullanmasına olanak tanıyan, yepyeni bir Çevrimdışı Haritalar özelliği sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, daha önce kaydettikleri haritaları kullanarak çevrelerini keşfetmeye devam edebiliyor.

Petal Haritalar 2.0 sürümü ile telefonunuzda yer alan müzikçalar uygulamasına navigasyondan çıkmadan erişim desteği sunuldu. Bu sayede uygulamalar arası geçiş yapma gereksinimi de ortadan kalkmış oldu.

Yenilenen kullanıcı deneyimi

Petal Haritalar 2.0, daha parlak renkler, arttırılmış sokak ve mimari ayrıntıların eşliğinde daha fazla gerçeklik hissi sağlamak için, yepyeni bir görünüm ve etkileşimli özellikleriyle birlikte geliyor. Özgün bir teknolojiyle hazırlanan plajlar, yeşil alanlar, dağlar ve çöller gibi doğal ortamlarla bir araya gelen mobil harita tabanlı navigasyon, gerçek bir keşif deneyimi haline geliyor.

Kullanıcıların, sokak ve yer adlarını kolay tanımlayabilmesi için, yeni harita arayüzünde yaya geçitleri ve kaldırımların yanı sıra binalardan gelen gölgeler ve renk ayrıntıları, farklı tonlarla belirtiliyor. Petal Haritalar 2.0 sürümü, mobil haritaya gerçekçi bir 3D görünüm verebilmek için binalarda, ağaçlarda, hava durumunda ve günün farklı saatlerinde detaylı bir arayüz sunuyor. Böylece arayüzde bulunan her bir detay, kullanıcılara daha gerçekçi bir görünüm sağlıyor.

Yakınlardaki hizmetler

Petal Haritalar 2.0 ile geliştirilen 'tek tıkla' arama özelliği sayesinde, yakınlardaki tesisleri bulmak her zamankinden çok daha kolay. Seyahatle ilgili çok çeşitli hizmetler sunan bu özellik sayesinde, yakınlardaki benzin istasyonlarını, restoranları, kafeleri, dinlenme tesislerini, ATM'leri, marketleri, tamirhaneleri ve bu uzun yolculukları daha sorunsuz hale getirmek için ihtiyaç duyulabilecek diğer hizmetleri kolayca bulmak mümkün oluyor.

Huawei'nin kullanıcıları için sorunsuz ve kullanışlı bir deneyim sunma konusundaki hassasiyetine de bir örnek olan, Petal Haritalar 2.0'ın etkileşimli özelliklerinden bir diğeri ise uygulama içerisine eklenen hava durumu özelliği oldu. Bu özellik ile hava durumu bilgisi, uygulama ilk açıldığında kullanıcıların karşısına çıkıyor. Böylece kullanıcılar, bulundukları bölgedeki hava durumu hakkında hızlı bir şekilde bilgi sahibi olabiliyor.

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Huawei, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Petal Haritalar 2.0 sürümü etkileyici geliştirmelerle yayınlandı - Son Dakika


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