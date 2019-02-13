Son Dakika Haberleri: Petar Filipovic: "Fenerbahçe Maçında Puan Yada Puanlar Almak İstiyoruz"

Petar Filipovic: "Fenerbahçe Maçında Puan Yada Puanlar Almak İstiyoruz"

7 saat önce

ATİKER Konyasporlu Petar Filipovic, Fenerbahçe deplasmanından puan yada puanlar almak istediklerini söyledi.

Petar Filipovic:


ATİKER Konyasporlu Petar Filipovic, Fenerbahçe deplasmanından puan yada puanlar almak istediklerini söyledi. 

1-1 berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendiren Petar Filipovic, "Zorlu bir maçtı. Bütün zorluklara rağmen çok iyi oynadık ve mücadele ettik. Rakip takıma gol pozisyonlarında çok fırsat vermedik. Ancak onlar da çok kompakt oynadılar. Bu yüzden zor bir maç oldu. Bu şekilde devam edeceğimize inanıyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki; hakemin uzatma dakikalarında Ali Çamdalı'nın kafa vuruşunda rakibin elle oynamasına vermiş olduğu karar çok doğru değildi. Çünkü top rakip oyuncunun eline çarpmasaydı sonuç daha farklı olabilirdi. Gol de olabilirdi. Ama biz artık bu şekilde devam edeceğiz. Başarılı bir takımız. Başarımızın devam edeceğine inanıyorum" dedi.

"PUAN YADA PUANLAR ALMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe deplasmanında puan yada puanlar almak istediklerini de belirten Filipovic, "Fenerbahçe ligin en güçlü ekiplerinden biri. Kendileri lige iyi başlamadılar. Ama şu anda çıkış içindeler ve çıkış arıyorlar. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya temsilcisi Zenit ile oynadığı maçta da iyi bir performans sergiledi. Tabi biz de son 6 maçımızı kaybetmedik. Çok iyi bir performansımız var. Bu maçta da iyi bir performans sergileyip puan ya da puanlar almak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Filipovic açıklama

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:46 Kaynak: DHA

Spor
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