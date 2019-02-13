Petar Filipovic: "Fenerbahçe Maçında Puan Yada Puanlar Almak İstiyoruz"
7 saat önce
ATİKER Konyasporlu Petar Filipovic, Fenerbahçe deplasmanından puan yada puanlar almak istediklerini söyledi.
ATİKER Konyasporlu Petar Filipovic, Fenerbahçe
deplasmanından puan yada puanlar almak istediklerini söyledi.
1-1 berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor
maçını değerlendiren Petar Filipovic, "Zorlu bir maçtı. Bütün zorluklara rağmen çok iyi oynadık ve mücadele ettik. Rakip takıma gol pozisyonlarında çok fırsat vermedik. Ancak onlar da çok kompakt oynadılar. Bu yüzden zor bir maç oldu. Bu şekilde devam edeceğimize inanıyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki; hakemin uzatma dakikalarında Ali Çamdalı
'nın kafa vuruşunda rakibin elle oynamasına vermiş olduğu karar çok doğru değildi. Çünkü top rakip oyuncunun eline çarpmasaydı sonuç daha farklı olabilirdi. Gol de olabilirdi. Ama biz artık bu şekilde devam edeceğiz. Başarılı bir takımız. Başarımızın devam edeceğine inanıyorum" dedi.
"PUAN YADA PUANLAR ALMAK İSTİYORUZ"
Fenerbahçe deplasmanında puan yada puanlar almak istediklerini de belirten Filipovic, "Fenerbahçe ligin en güçlü ekiplerinden biri. Kendileri lige iyi başlamadılar. Ama şu anda çıkış içindeler ve çıkış arıyorlar. Fenerbahçe, UEFA Avrupa
Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya
temsilcisi Zenit
ile oynadığı maçta da iyi bir performans sergiledi. Tabi biz de son 6 maçımızı kaybetmedik. Çok iyi bir performansımız var. Bu maçta da iyi bir performans sergileyip puan ya da puanlar almak istiyoruz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Filipovic açıklama
- Konya
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:46 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Konyaspor Mesaisine Başladı
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos Benchine Kırmızı İç Çamaşırı Bıraktı
Beşiktaş, Sağanak Yağmur Altında Çalıştı
Göztepe'nin Başarılı Oyuncusu Andre Castro'dan Benfica'ya Uyarı!