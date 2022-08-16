1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçilen Petek Dinçöz kimdir? Petek Dinçöz kiminle evlendi? Petek Dinçöz kaç yaşında, nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Mayıs 1980

41 yaşında

İzmir, Türkiye

Boy: 1,75 m

Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. İlköğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamıştır. Okul hayatını bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır. 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda 2. oldu ve aynı zamanda Vizyon Production/ Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip, 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçilmiştir. Yakaladığı bu başarı ile dizi teklifleri gelmeye başladı. 1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz, Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı dizide Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayarak dâhil oldu.

Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşmıştır. Ardından Mehmet Ali Erbil'in bir programında yardımcı sunucu olarak görev almıştır. 2000 yılında Büyük Maksim Gazinosu, Günay Gazinosu, Aşiyan Gazinosu, Çakıl, Stardast gibi önemli ve ünlü gazinolarda dev assolist olmuştur. Maksim Gazinosu'nda 10 yıl kadrolu assolist sanatçı olarak dev kadrolarda assolist olmuştur. Petek Dinçöz Maksim Gazinosu'nda Kadınlar Matinesi yapmış tek sanatçı olmanın yanın sıra, Maksim Gazinosu'nun en uzun süreli çalışmış ve resmi devlet kadrolu tek sanatçısıdır. Dinçöz Maksim Gazinosu tarihinin son assolistidir.

PETEK DİNÇÖZ KİMİNLE EVLENDİ?

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile evlendi. Petek Dinçöz ve Serkan Kodaloğlu'nun bu evliliğinden bir de Aslan adında oğulları var. Ünlü şarkıcı eşinden 5 ay önce boşanma kararı aldı ve Miami'ye yerleşti. Evliliğini tek celsede bitiren ve Miami'ye yerleşen ünlü şarkıcı, yeni bir aşka yelken açtı. Dinçöz işletmeci Nida Büyükbayraktar ile geçtiğimiz gün nişanlandı. Ünlü çiftin ne zaman evleneceği ise belli oldu.