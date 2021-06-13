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Petekler Anzer Yaylası yolunda - Son Dakika

Petekler Anzer Yaylası yolunda

13.06.2021 09:24

Petekler Anzer Yaylası yolunda 200'ü aşkın Rizeli arıcı kovanlarını dünyanın en kaliteli ballarından birini üretmek için Anzer Yaylası'na taşıyor Rize'nin İkizdere İlçesi Anzer Yaylası'nda arıların kış mevsiminde zarar görmemesi için petekleri daha düşük rakıma indiren arıcılar, yaz...

Petekler Anzer Yaylası yolunda

200'ü aşkın Rizeli arıcı kovanlarını dünyanın en kaliteli ballarından birini üretmek için Anzer Yaylası'na taşıyor

RİZE - Rize'nin İkizdere İlçesi Anzer Yaylası'nda arıların kış mevsiminde zarar görmemesi için petekleri daha düşük rakıma indiren arıcılar, yaz ayının gelmesiyle kovanlarıyla yeniden Anzer Yaylası'nın yolunu tuttu.

İlk olarak kovanlarını gözden geçiren arıcılar bahar mevsiminde peteklerin tüm bakımlarını gerçekleştirdi. Düşük rakımdaki hazırlıklarını tamamlayan Rizeli arıcılar bu kez kamyonlarla peteklerini yaylaya çıkarmaya başladı. 40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden 2 bin 300 rakımda üretilen Anzer Balı için tüm hazırlıklarını tamamlayan arıcılar bu kez 2 yıldır kilogram fiyatı bin lira olan balın yeni fiyatının belirlenmesi için gözünü kooperatiflere çevirdi.

Havaların güzel gittiğini ve rekoltenin verimli olacağını düşündüklerini dile getiren Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz "2021 yılı ve 2022 yılı sezonu için Anzer Balı üretimi için kovanlarımız yaylaya çıkmaya başladı. Anzer Yaylası'na çıkan arıcılarımız bal üretimine Haziran ayının 15'i itibariyle de başlayacak. Şu an da yaylamızda havalar çok güzel. İnşallah bu yıl bereketli bir yıl olacak. 2020-21 yılının balı şuanda bitme aşamasında. Bu saatten sonra çokça Anzer Balı'nın piyasadan alınması kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

Yeni sezonda ballar coğrafi işaretli

Yeni sezonda Anzer Balları'nın coğrafi işaret logosu ile satılacağının ve tüketicilerin gerçek Anzer Balını kooperatiflerden temin edebileceğinin altını çizen Deniz "Yeni sezon için Anze Balı'na coğrafi işaret alındı. Yeni sezonda ballarımız inşallah coğrafi işaret ile beraber satışa çıkarılacaktır. Daha önce de Tarım Bakanlığı denetiminde bu balların dolumu yapılıyordu. Şimdi ise bunun akabinde bir de coğrafi işaret logosu vurularak yeni sezon için bal satışlarımız başlayacaktır. İnşallah yeni sezonda tüm tüketicilerimize hakiki ve gerçek balını ulaştıracağız. Burada tüketicilerimizin dikkat etmesi gereken husus gerçek Anzer Balı'nı kooperatiflerden alacaklar" ifadelerini kullandı.

Petekler Anzer Yaylası yolunda
Petekler Anzer Yaylası yolunda
Petekler Anzer Yaylası yolunda
Petekler Anzer Yaylası yolunda

Anzer Balı, İkizdere, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Petekler Anzer Yaylası yolunda - Son Dakika Ekonomi


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