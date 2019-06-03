Peter Etebo'nun Kırmızı-Beyaz Grevleri
21 dakika önce
Stoke City'nin 2018/19 sezonunda öne çıkan sanatçılarından biri Nijeryalı uluslararası Peter Etebo idi. Nottingham Ormanı'na karşı ilk defa ağı bulduktan sonra Etebo, Blackburn Rovers'a karşı roketini tamamladı.
Stoke City
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:06
'nin 2018/19 sezonunda öne çıkan sanatçılarından biri Nijeryalı uluslararası Peter Etebo idi. Nottingham Ormanı'na karşı ilk defa ağı bulduktan sonra Etebo, Blackburn Rovers
'a karşı roketini tamamladı.
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