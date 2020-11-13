13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi - Son Dakika
BBC

13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi

13.11.2020 14:47

İngiltere'de "Tanrı beni hayat kadınlarını öldürmekle görevlendirdi" diyerek 1975-80 yılları arasında 13 kadını çekiç, bıçak ve tornavidayla öldüren, 7 kadını da öldürme girişiminde bulunan seri katil Peter Sutcliffe'in koronavirüsten öldüğü açıklandı.

74 yaşındaki Peter Sutcliffe, 1975-1980 yılları arasında 13 kadını çekiç, bıçak ve tornavidayla öldürmüş, 7 kadını da öldürme girişiminde bulunmuştu. 1981'de yakalanan Sutcliffe, 20 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

TEDAVİYİ REDDETTİ

Sutcliffe, Durham Cezaevinde koronavirüse yakalandı. Cezaevi yetkilileri, obez ve diyabet hastası olan Sutcliffe'in hastanede koronavirüs tedavisini reddettiğini söyledi.

Peter Sutcliffe: İngiltere'de 13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katil koronavirüsten öldü

6 YILDA YAKALANDI

Polis toplam iki-buçuk milyon saat mesai harcamasına ve 11 bin sorgulama yapmasına rağmen Sutcliffe'i 6 yılda yakalayabilmişti. Sutcliffe, polis tarafından 9 kez sorgulanmasına rağmen cinayetlerine devam etmişti.

4 ÇOCUK ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Peter Sutcliffe'in kurbanlarının yaşları 16 ile 42 arasında değişiyor. Sutcliffe'in kurbanlarının hepsi hayat kadını değil. Sutcliffe ilk cinayetini Ekim 1975'te işlemiş, dört çocuk annesi 28 yaşındaki bir kadını öldürmüştü. Ancak Sutcliffe'in cinayetlerinden önce en az üç kadına saldırdığı belirtiliyor.

1969'da Sutcliffe'in içinde taş olan bir çorapla bir kadının başına vurduğu, ancak kadının şikayetçi olmadığı belirtiliyor.

13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi

"BENİ DAHA ÖNCE YAKALAYAMAMALARI MUCİZE"

Mahkemede Sutcliffe, "Beni daha önce yakalayamamaları bir mucize. Oysa ellerinde her türlü bilgi vardı" demişti.

Sutcliffe, Ocak 1981'de polisin sahte plakalı bir aracı durdurmasıyla yakalandı. Polis yetkililerine göre arabada Sutcliffe'in yanında bir seks işçisi vardı ve torpido gözünde tornavidalar bulundu. Polis memurlarının tuvalete gitmesine izin verdiği Sutcliffe, bıçak ve çekicini ise bir binanın önüne atmıştı.

13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi

Şeker Hastalığı, İngiltere, Cezaevi, Polis, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi - Son Dakika Dünya

BBC

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