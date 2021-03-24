Petite maman Filmi - Son Dakika

Céline Sciamma imzalı Petite maman, hayatını kaybeden anneannesinin evinin toplanması için ebeveynlerine yardımcı olan ve eş zamanlı olarak civardaki ormanı keşfeden 8 yaşındaki Nelly'nin, kendisi yaşlarında ve annesiyle aynı adı taşıyan Marion ile tanışması sonrası gelişen olayları anlatıyor.
Yönetmen: Céline Sciamma
Senaryo: Céline Sciamma
Oyuncular: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, Stéphane Varupenne, Margot Abascal, Florès Cardo, Josée Schuller, Guylène Péan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Petite maman
Yapımcı Firma: France 3 Cinéma
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 72 dk.
Dağıtıcı Firma: France 3 Cinéma
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com
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