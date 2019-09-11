Petival başlıyor

Haziran ayında 30 bin kişiyi Caddebostan'da ağırlayan ve Özgün, Keremcem, Lütfiye Özipek, Kerem Fırfına, Duygu Çetinkaya, Mehmet Turgut, Burus Vilis (Güray Gürsel), Merve Altınkaya, Emel Yıldırım, Öznur Serçeler, Aysun Akyüz, Cem Hakverdi, Ali Yeşilırmak ve Gamze Aral gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen festival, Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde 3 gün sürecek.



Uzman eğitmenler, veterinerler ve ünlü konuklarla söyleşiler, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, showlar, çocuklar için atölyeler, standlar ve tüm gün müzik ve eğlencenin olacağı festivalde, sokak hayvanları için barınak bağışının yanı sıra gelirleri sokak hayvanları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağış yapılacak.