Son Dakika Haberleri: Petkim 5,9 milyar lira net satış geliri elde etti
Son Dakika Ekonomi Haber

Petkim 5,9 milyar lira net satış geliri elde etti

2 saat önce

Petkim'in, bu yılın ilk yarısındaki net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 5,9 milyar liraya yükseldi.

Petkim 5,9 milyar lira net satış geliri elde etti, System.String[]
Petkim'in, bu yılın ilk yarısındaki net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 5,9 milyar liraya yükseldi.
Petkim, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu
Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Simon Kjaer'i istemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 18:02:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petkim 5,9 milyar lira net satış geliri elde etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]