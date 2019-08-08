Petkim 5,9 milyar lira net satış geliri elde etti
2 saat önce
Petkim'in, bu yılın ilk yarısındaki net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 5,9 milyar liraya yükseldi.
Petkim
'in, bu yılın ilk yarısındaki net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 5,9 milyar liraya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:41
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