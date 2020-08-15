Petkim'de ilk hedef Play-Off
ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Petkimspor'da genel menajer Levent Türknas, 2020-21 sezonunda ligde Play-Off hedefiyle mücadele edeceklerini dile getirdi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Petkimspor'da genel menajer Levent Türknas, 2020-21 sezonunda ligde Play-Off hedefiyle mücadele edeceklerini dile getirdi. Levent Türknas, "Şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuz geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde lider konumdayken pandemi nedeniyle beyaz sezon ilan edilmesi en çok bizi etkilemişti. Çünkü önemli derecede yatırım yaptığımız bir sezonu sokağa atma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştık. Neyse ki sancılı bir süreç yaşamış olsak da federasyonun kararı ile hak etmiş olduğumuz ING Basketbol Süper Lig biletine kavuşmuş olduk" dedi.
Bu süreci en profesyonel şekilde idare ederek henüz karar çıkmadan takımı kurduklarını söyleyen Türknas, "Organizasyonumuzu Süper Lig'e hazırlamaya başlamıştık. Diğer takımlara nazaran geç kaldığımızı düşünmüyorum. Petkimspor olarak hedefimiz Süper Lig'de kalıcı bir organizasyon yaratmak. Tabii ki başarı ile de bunu taçlandırmamız lazım. Sportif hedef olarak da ilk sezon için Play-Off'a kalmak veya gelecek sezon Avrupa kupalarından birinde oynamaya hak kazanmak öncelikli düşüncemiz olacaktır" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 13:30
Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Fenerbahçe, Bournemouth'un kalecisi Begovic'i transfer etmek istiyor Bakan'ın Galata Kulesi için "Bizi de rahatsız etti" dediği görüntülerin devamı geldi Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem Erzurumspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao'nun transferinde sona yaklaştı Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar