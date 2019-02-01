Petkim'den Boccia Milli Takımı'na Tam Destek

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim, Boccia Milli Takımı'nın resmi sponsoru olurken, imzalarda düzenlenen törenle atıldı.

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim, Boccia Milli Takımı'nın resmi sponsoru olurken, imzalarda düzenlenen törenle atıldı.



SOCAR Türkiye'nin iştiraki ve Türkiye'nin tek entegre petrokimya şirketi Petkim, Türk ekonomisine olduğu gibi sosyal sorumluluk anlayışıyla topluma da katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu anlamda, özellikle engelli bireylerin toplumsal hayata katılması noktasında farkındalık oluşturmak ve Boccia engelli sporunun Türkiye'de daha fazla gelişmesine katkı sunmak için Boccia Milli Takımı'na geçtiğimiz yıllarda da desteğini sürdüren Petkim, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile imzalanan anlaşmayla Boccia Milli Takımı'nın resmi sponsoru oldu. İzmir'de düzenlenen imza törenine, Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Branşı Sorumlu As Başkanı Selim Özen katıldı.



Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Türkiye sanayisinin üretim gücünü temsil eden Petkim'in sadece Türkiye ekonomisine değil sosyal sorumluluk bilinci ile topluma da değer kattığını söyledi. Boccia Milli Takımı'nın resmi sponsoru olmaktan gurur duyduklarını belirten Mammadov, şöyle devam etti:



"Petkim olarak yıllardır; eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat alanları gibi farklı konularda birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik; ancak Boccia'nın bizim için çok özel bir anlamı ve değeri var. Ağır engelli bireylerin toplumda sosyal hayata entegre olması, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri. Biz de Türkiye'de bu amaca katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Federasyonumuzla gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, milli takımımız geçen sene İtalya'da Boccia Bölgesel Açık Turnuvası'na katıldı. Bu turnuvadan bronz madalyayla dönen millilerimiz, Türkiye'de Boccia tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş oldu; ancak bizim hedefimiz çok daha büyük. Amacımız; milli takımımızın 2020'de Tokyo'da gerçekleştirilecek Paralimpik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmesi. Milli sporcularımızın motivasyonu ve azmiyle bunu başaracaklarına olan inancım sonsuz. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Boccia Milli Takımımız ile birlikte bu gururu yaşamak bizim için çok değerli ve anlamlı. Her zaman onların yanında olacağız ve hep birlikte yeni başarılara imza atacağız." - İZMİR

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