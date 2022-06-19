Petkim'den küçük çaplı patlama açıklaması - Son Dakika
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Petkim'den küçük çaplı patlama açıklaması

19.06.2022 22:42
Petkim'den küçük çaplı patlama açıklaması

İZMİR'in Aliağa ilçesinde kurulu bulunan Petkim'de faaliyet gösteren PVC fabrikasındaki reaktörde küçük çaplı patlama meydana geldi.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde kurulu bulunan Petkim'de faaliyet gösteren PVC fabrikasındaki reaktörde küçük çaplı patlama meydana geldi. Petkim'den yapılan açıklamada patlamada herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı ifade edildi.

Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Petkim'in PVC fabrikasında saat 20.00 sıralarında küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Petkim'den yapılan basın açıklamasında küçük çaplı patlamadan kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "19 Haziran Pazar günü saat 20: 00 civarında PVC fabrikamızda bir reaktörde henüz araştırması devam eden operasyonel bir nedenden dolayı küçük çaplı bir patlama gerçekleşmiştir. Söz konusu durum, ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmış olup, tesisimizde patlamadan kaynaklı olumsuz etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla, Petkim."


YORUMLAR
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Petkimspor'da yerliler tamam Petkimspor'da yerliler tamam
Kaynak: DHA

Petkim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petkim'den küçük çaplı patlama açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petkim'den küçük çaplı patlama açıklaması - Son Dakika
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