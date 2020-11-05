Petkim'in karı yüzde 36 arttı - Son Dakika

Petkim'in karı yüzde 36 arttı

05.11.2020 11:07
Petkim'in karı yüzde 36 arttı, System.String[]

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petrokimya Holding AŞ'nin (Petkim) karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 36 artarak 311 milyon liraya ulaştı.

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petrokimya Holding AŞ'nin (Petkim) karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 36 artarak 311 milyon liraya ulaştı.

Petkim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen üçüncü çeyrekte de başarılı bir performans sergiledi.

Söz konusu dönemde şirketin karı, yaklaşık yüzde 36 artarak 311 milyon liraya yükseldi.

Finansal sonuçlarda operasyonel maliyetlerin optimize edilmesi, üretim süreçlerinin geliştirilmeye devam edilmesi ve etkin bakım programları ile fabrikaların çalıştığı gün sayısının maksimum seviyeye çıkarılması gibi yönetsel adımların başarılı bir şekilde atılması etkili oldu.

Karlılığını ikinci çeyreğe göre ise yüzde 114 artıran şirket, ilk üç çeyrekteki operasyonlardan 1,7 milyar lira nakit akışı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, petrokimya sektörünün Kovid-19 salgını sırasında da yoğunluğunu kaybetmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Petrokimyasal ham maddelere olan talep diğer sektörlere göre daha az etkilendi. Örneğin, özellikle başta ambalaj sektörü ve medikal ürünlerde olmak üzere birçok alanda kullanılan termoplastik ürünlere talep çok sınırlı bir şekilde etkilendi. Petkim olarak pandemi öncesinde planladığımız satış hedeflerimize salgın koşullarına rağmen ulaştık. 2020 yılının dokuz aylık döneminde pandemi ve global koşulların etkisiyle ürün fiyatlarında yüzde 25 düşüş olmasına karşın, geçen yılın aynı dönemine göre karımız yüzde 36 artarak 311 milyon lira seviyesine ulaştı."

Pandemi gölgesinde geçen yılın ilk dokuz ayında kendi ürettikleri ürünlerin yanı sıra toplam satışlarının yüzde 29'unu oluşturan petrokimyasal ürünlerin ticaretinde de oldukça iyi rakamlara ulaştıklarını belirten Mammadov, "Böylelikle Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına katkı sağladık. Petkim'in gösterdiği yüksek performansta, dijital yatırımlarımıza bağlı olarak üretim süreçlerinin geliştirilmesi ile sağladığımız verimliliğin yanı sıra doğru fiyatlama ve operasyonel masraflarımızın optimize edilmesi de etkili oldu. Yine etkin bakım programları sayesinde çalışma gün sayısını en üst seviyelere çıkarmayı başardık. Bu arada dünya genelinde ticaretin aksadığı bir dönemde Petkim, ihtiyacı olan ana ham maddesi naftayı STAR Rafineri'den kesintisiz ve yüksek kalitede temin etmeye devam etti. STAR Rafineri ile sağlanan bu sinerji ile pandemi döneminde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu petrokimya ürünlerini kesintisiz olarak üretebildik." değerlendirmesinde bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petkim'in karı yüzde 36 arttı - Son Dakika Ekonomi


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