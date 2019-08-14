Son Dakika Haberleri: Petkim Spor, ABD'li pivot Marvin Jones'u kadrosuna kattı
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Petkim Spor, ABD'li pivot Marvin Jones'u kadrosuna kattı

1 saat önce

Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Türkiye Basketbol Ligi'nin İzmir temsilcisi Petkim Spor, Amerikalı Marvin Jones'u kadrosuna kattı.

Petkim Spor, ABD'li pivot Marvin Jones'u kadrosuna kattı, System.String[]
Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Türkiye Basketbol Ligi'nin İzmir temsilcisi Petkim Spor, Amerikalı Marvin Jones'u kadrosuna kattı. Türkiye Basketbol Liginde iddialı bir takım hedefiyle yola çıkan Petkim Spor, ABD'li Marvin Jones'u renklerine bağladı. 1993 doğumlu ve 2,13 metre boyundaki Marvin Jones, Avrupa deneyimine Yunan liginde Kolossos Rodou takımında başladı. Jones, geçen sezon da Slovenya'nın Petrol Olimpija takımında oynadı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 02:30 Kaynak: İHA
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