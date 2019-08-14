Son Dakika Haberleri: Petkim Spor'dan Marvin Jones hamlesi! | Transfer haberleri...
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Petkim Spor'dan Marvin Jones hamlesi! | Transfer haberleri...

1 saat önce

Türkiye Basketbol Liginde iddialı bir takım hedefiyle yola çıkan Petkim Spor, ABD'li Marvin Jones'u renklerine bağladı.

Petkim Spor'dan Marvin Jones hamlesi! | Transfer haberleri..., System.String[]
Türkiye Basketbol Liginde iddialı bir takım hedefiyle yola çıkan Petkim Spor, ABD'li Marvin Jones'u renklerine bağladı.

1993 doğumlu ve 2,13 metre boyundaki Marvin Jones, Avrupa deneyimine Yunan liginde Kolossos Rodou takımında başladı. Jones, geçen sezon da Slovenya'nın Petrol Olimpija takımında oynadı.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:40 
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