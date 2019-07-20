Son Dakika Haberleri: Petkim Spor, Yiğitcan Turna ve Recep Doğrusöz ile anlaştı
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Petkim Spor, Yiğitcan Turna ve Recep Doğrusöz ile anlaştı

1 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Petkim Spor, Yiğitcan Turna ve Recep Doğrusöz'ü kadrosuna kattı.

Petkim Spor, Yiğitcan Turna ve Recep Doğrusöz ile anlaştı, System.String[]
Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Petkim Spor, Yiğitcan Turna ve Recep Doğrusöz'ü kadrosuna kattı.

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) takımlarından Petkim Spor, daha önce Tayfun Erülkü ve Hakan Yapar'ı renklerine bağlamıştı. Kulüp son olarak da, Bahçeşehir Koleji'nden Yiğitcan Turna ve Bursaspor'dan Recep Doğrusöz ile anlaştı.

1987 doğumlu ve 1.85 boyundaki Yiğitcan Turna, oyun kurucu olarak oynuyor. Turna, daha önce Banvit altyapısından yetiştikten sonra; Muratbey Uşak, Sakarya BŞB, TOFAŞ, Sakarya BŞB ve son olarak Bahçeşehir Koleji formalarını giydi.

1986 doğumlu Recep Doğrusöz ise uzun yıllardır parkelerde mücadele ediyor. 1.82 boyundaki genç oyuncu, daha önce; İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece, Acıbadem, Petkim Spor, Türk Telekom takımlarında forma giydi. Doğrusöz, geçen sezonda Bursaspor'da oynadı. - İZMİR
Bursaspor, Petkim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:00 Kaynak: İHA
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