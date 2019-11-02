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PETKİM uzatmada kalandı

7 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Semt77 Yalovaspor 4. hafta maçında sahasında uzatmaya giden müsabakada PETKİM'e 73-72 mağlup oldu.

PETKİM uzatmada kalandı, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Semt77 Yalovaspor 4. hafta maçında sahasında uzatmaya giden müsabakada PETKİM'e 73-72 mağlup oldu.

Salon: 90.Yıl

Hakemler: Sertan Kırklar, Kerem Yılmaz, Batuhan Söylemezoğlu

Semt77 Yalovaspor: Hüseyin Akın Kandemir xx 15, Onur Sonsırma x 7, Melih Kapucu x 5, Keshun Sherrill xxx 26, Ryan Rhoomes xx 11, Eren Beyaz x, İsmail Kerem Gülmez x, İlker Tunalı x 8, Alihan Deniz Genç x

PETKİM: Patrick Rembert xx 16, Mert Çevik x 3, Hakan Yapar xxx 20, Cemal Nalga xxx 16, Yiğitcan Turna x, Şahin Ekmen x 7, Serkan Menteşe x 6, Koray Uzunhasan x 3, Recep Doğrusöz x 2

1. Periyot: 13-21 (PETKİM lehine)

Devre: 23-38 (PETKİM lehine)

3. Periyot: 40-53 (PETKİM lehine)

5 Faul: İlker Tunalı (Semt77 Yalovaspor), Hakan Yapar (PETKİM)

(Erdinç Bulun/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:15 Kaynak: İHA
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