PETKİM uzatmada kalandı

Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Semt77 Yalovaspor 4. hafta maçında sahasında uzatmaya giden müsabakada PETKİM'e 73-72 mağlup oldu.
Salon: 90.Yıl
Hakemler: Sertan Kırklar, Kerem Yılmaz, Batuhan Söylemezoğlu
Semt77 Yalovaspor: Hüseyin Akın Kandemir xx 15, Onur Sonsırma x 7, Melih Kapucu x 5, Keshun Sherrill xxx 26, Ryan Rhoomes xx 11, Eren Beyaz x, İsmail Kerem Gülmez x, İlker Tunalı x 8, Alihan Deniz Genç x
PETKİM: Patrick Rembert xx 16, Mert Çevik x 3, Hakan Yapar xxx 20, Cemal Nalga xxx 16, Yiğitcan Turna x, Şahin Ekmen x 7, Serkan Menteşe x 6, Koray Uzunhasan x 3, Recep Doğrusöz x 2
1. Periyot: 13-21 (PETKİM lehine)
Devre: 23-38 (PETKİM lehine)
3. Periyot: 40-53 (PETKİM lehine)
5 Faul: İlker Tunalı (Semt77 Yalovaspor), Hakan Yapar (PETKİM)
(Erdinç Bulun/İHA)