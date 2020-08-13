Petkimspor'a beklediği müjde geldi

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde koronavirüs pandemisi yüzünden yarıda kalan geçen sezonu lider tamamlayan Petkimspor, Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından beklenildiği gibi ING Basketbol Süper Ligi'ne alındı. Bakırköy Basket'i Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nı yerine getiremediği için lige almayan TBF, tüm şartları tamamlayıp başvuru harcını yatırırken sponsor konusunda teminat mektubu da sunan Aliağa temsilcisini Süper Lig'e dahil etti. Süper Lig için tüm transfer çalışmalarını bile tamamlayıp antrenmanlara başlayan Petkimspor, TBF'nin resmi kararını açıklamasıyla hedefine ulaştı. Daha önce ilçeyi 6 sezon Süper Lig'de temsil eden Aliağa Petkim, 2014 yılında küme düştükten sonra kapanmıştı. Basketbol Federasyonu'nun Petkimspor'un Süper Lig'e alınmasıyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu için Bakırköy Basketbol Spor Kulübü Derneği'nin yaptığı başvurunun Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı hükümleri dahilindeki değerlendirilmesinin ardından ulusal lisans alamaması sonucunda, ING Basketbol Süper Ligi takım sayısında oluşan azalma nedeniyle, başlayan ek katılım süreci sonunda Petkim Spor Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almaya hak kazandı. Süreç içinde, İzmir ekibinin lisans başvuru dosyasının incelenmesi sonucunda Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda istenen tüm şartlarını karşıladığı görülmüştür. Buna göre; Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Petkim Spor Külübü'nün 2019-2020 sezonu tescil edilen Türkiye Basketbol Ligi'ni ilk sırada tamamladığı göz önünde bulundurularak, ulusal lisans verilmesine ve takımın 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almasına karar verdi."