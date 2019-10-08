Son Dakika Haberleri: Petkimspor'a final tesellisi
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Petkimspor'a final tesellisi

1 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle iddialı kadro oluşturan Petkimspor, final maçında Federasyon Kupası'nı kıl payıyla kaçırdı.

Petkimspor'a final tesellisi, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle iddialı kadro oluşturan Petkimspor, final maçında Federasyon Kupası'nı kıl payıyla kaçırdı. Basketbol Federasyonu'nun her sezon öncesi TBL takımları arasında düzenlediği, Eskişehir'in ev sahipliğindeki geleneksel organizasyonda Bornova Belediyespor'u 76-61, Anadolu Basket'i 103-54, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 86-53, Bandırma Kırmızı'yı 60-54, Akhisar Belediye Basketbol'u ise 90-89 yenerek finale çıkan Petkim, finalde Final Gençlik'e 97-95 mağlup oldu. Petkimspor, kupayı kaçırsa da lig maratonu öncesi rakiplerine gözdağı verdi.

Petkimspor, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:06 Kaynak: DHA
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