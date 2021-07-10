Petkimspor'a Hırvat pivot

Aliağa temsilcisi Cibona Zagrep'ten 31 yaşındaki Hırvat pivot Darko Planinic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2.11 boyundaki Planininc, Hırvatistan Milli Takım 'nın Olimpiyat Elemeleri kadrosunda da yer aldı. Planinic, geçen sezon Hırvat Ligi'nde 13 sayı, 5.5 ribaund, 0.9 asist, Adriyatik Ligi'nde 13.8 sayı, 5.2 ribaund, 2.3 asist ortalaması yakaladı.

ING Basketbol Süper Ligi 'nde antrenörlük görevine Can Sevim'i getirdikten sonra transferdeki sessizliğini geçen hafta Gaziantep Basketbol'dan uzun forvet Metehan Akyel ve Ormanspor'dan guard Erol Can Çinko'yu kadrosuna katıp iç transferde Boran Güler ile de sözleşme yenileyerek bozan Petkimspor, ilk yabancısını aldı.

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