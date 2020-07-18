Petkimspor'a ilk yabancı - Son Dakika

Petkimspor'a ilk yabancı

Yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek için Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından lige alınmayan Bakırköy Basket'in Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın sonucunu bekleyen Petkimspor, ilk yabancı transferini gerçekleştirdi.

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Yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek için Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından lige alınmayan Bakırköy Basket'in Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın sonucunu bekleyen Petkimspor, ilk yabancı transferini gerçekleştirdi.

Aliağa ekibi geçen sezonu Yunanistan'da AEK'da geçiren 26 yaşında, 1.88 boyundaki guard Kendrick Ray ile koşullu sözleşme yaptı. Sözleşme, Petkim'in lige alınması koşuluyla geçerli olacak. Avrupa'da daha önce CEZ Nymburk, Maccabi Tel Aviv, Le Mans Sarthe formalarını da giyen Ray, geçen sezon AEK'nın şampiyon olduğu Yunanistan Kupası'nda finalin en skoreri olmuştu. Litvanyalı Antrenör Kestutis Kemzura ile anlaşıp resmi açıklama için TBF'nin kararını bekleyen Petkimspor, daha önce iç transferde Hakan Yapar, dış transferde ise Ormanspor'dan Dorukhan Engindeniz ve Galatasaray'dan Ege Arar'la sözleşme imzaladı.


- İzmir
Tahkim Kurulu, Petkimspor, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor'a ilk yabancı - Son Dakika Spor
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