Petkimspor'a Kemzura geliyor - Son Dakika

Petkimspor'a Kemzura geliyor

BASKETBOL Federasyonu'nun belirlediği Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nın gereklerini yerine getirmeyen Bakırköy Basket'in yerine ING Basketbol Süper Ligi'ne davet edilmeyi bekleyen Petkimspor, yollarını ayırdığı Antrenör Arda Vekiloğlu'nun yerine Litvanyalı ünlü çalıştırıcı...

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BASKETBOL Federasyonu'nun belirlediği Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nın gereklerini yerine getirmeyen Bakırköy Basket'in yerine ING Basketbol Süper Ligi'ne davet edilmeyi bekleyen Petkimspor, yollarını ayırdığı Antrenör Arda Vekiloğlu'nun yerine Litvanyalı ünlü çalıştırıcı Kestutis Kemzura'yla anlaşmaya yakın. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'ni lider götürüp Süper Lig için gün sayarken sezonun koronavirüs salgınıyla sonuç ilan etmeden bitirilmesinin şokunu yaşayan Aliağa ekibi, Kemzura'yla görüşmelerde imza aşamasına geldi. Kariyerinde ülkemizde düzenlenen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda başantrenör olarak Litvanya'ya dünya üçüncülüğü yaşatan, Letonya Milli Takımı, Lietuvos Rytas, Khimki, Lokomotiv Kuban gibi takımlarda antrenörlük yapan 50 yaşındaki Kemzura, son yıllarda Darüşşafaka ve Olympiakos'ta ünlü çalıştırıcı David Blatt'ın yardımcısı olarak görev aldı. Kamzura'yla anlaşmanın Basketbol Federasyonu Süper Lig'le ilgili son kararı verdikten sonra duyurulması bekleniyor. Petkimspor, Saso Filipovski ve Ahmet Çakı'yla da ilgileniyordu.

İLK İMZA DORUKHAN'DAN

Yeni sezonun kadro planlamasına da başlayan Petkimspor, dış transferde ilk imzayı Ormanspor'dan Dorukhan Engindeniz'e attırdı. Dorukhan, geçen sezon ligde 8.9 sayı, 1.8 ribaund, 1.6 asist ortalamalarıyla görev yaptı. Petkimspor, iç transferde ise takımın yıldızlarından Hakan Yapar'la yeniden anlaştı.


- İzmir
Petkimspor, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor'a Kemzura geliyor - Son Dakika Spor
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