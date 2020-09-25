Petkimspor, Alp Karahan'ı transfer etti - Son Dakika

Petkimspor, Alp Karahan'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Petkimspor, Alp Karahan'ı kadrosuna dahil etti.

Petkimspor, Alp Karahan'ı transfer etti, System.String[]

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Petkimspor, Alp Karahan'ı kadrosuna dahil etti.

Petkimspor'dan yapılan açıklamada, Pınar Karşıyaka kadrosunda bulunan 1998 doğumlu Alp Karahan'ın yeni sezonda Petkimspor forması giyeceği belirtildi.

2016-2017 sezonundan itibaren Pınar Karşıyaka A Takım kadrosunda yer alan Alp Karahan, Konyaspor ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da kiralık olarak mücadele etmişti.

Spor Toto Basketbol Süper Lig, Pınar Karşıyaka, Petkimspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Petkimspor, Alp Karahan'ı transfer etti - Son Dakika Spor

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