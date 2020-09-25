Petkimspor, Alp Karahan'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Petkimspor, Alp Karahan'ı kadrosuna dahil etti.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Petkimspor, Alp Karahan'ı kadrosuna dahil etti. Petkimspor'dan yapılan açıklamada, Pınar Karşıyaka kadrosunda bulunan 1998 doğumlu Alp Karahan'ın yeni sezonda Petkimspor forması giyeceği belirtildi. 2016-2017 sezonundan itibaren Pınar Karşıyaka A Takım kadrosunda yer alan Alp Karahan, Konyaspor ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da kiralık olarak mücadele etmişti.

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