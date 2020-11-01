Petkimspor çıkışa geçti

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona üst üste 3 mağlubiyetle başlayan ligin yeni ekiplerinden Petkim spor, son 3 maçta ise 2 galibiyet alarak gaza bastı. İlk 3 haftada Büyükçekmece, Afyon Belediyespor ve Pınar Karşıyaka'ya yenilen Petkim, ilk galibiyetini Bursaspor'u 4'üncü haftada 108-80 yenerek aldıktan sonra dün de 6'ncı hafta mücadelesinde Galatasaray'ı 19 sayı farkla, 83-64 yenerek geçti.

Cuma günü İzmir'i sarsan deprem felaketi nedeniyle kentteki tüm spor organizasyonları ertelenmesine rağmen maç konuk takım Galatasaray İzmir'e geldiği için oynatıldı. Alman ekiplerinden MHP Riesen, deprem felaketi sonrası Petkimspor'da forma giyen eski oyuncusu Wimbush ve Pınar Karşıyakalı eski oyuncusu DJ Kennedy başta olmak üzere tüm İzmir ve Türkiye için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Petkimspor da Riesen'in mesajına sosyal medya hesabından Almanca teşekkür etti.