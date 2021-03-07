Petkimspor'da Beşiktaş maçının şoku yaşanıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3 galibiyet aldıktan sonra son 25 saniyesine 7 sayı farkla önde girdiği Beşiktaş deplasmanında salondan 96-94 mağlup ayrılan Petkimspor, büyük şaşkınlık yaşıyor. Beşiktaş'ın son saniye üçlüklerine engel olamayıp kazanmak üzere olduğu maçı kaybeden Petkimspor'da antrenör Kestutis Kemzura, kazanmayı hak ettiklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getirdi.

Litvanyalı çalıştırıcı iyi oynadıkları bir maçtan son anlarda yenilgiyle ayrıldıklarını belirterek, "Bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Beşiktaş karşısında daha iyi savunma yapabilirdik. Top kayıplarını azaltabilirdik. Maçın sonunda istediğimiz noktadaydık fakat bir pozisyonda onlar iyi hücum etti. Üç tane 3 sayılık atış ve Blackmon'un inanılmaz bir atışı vardı. Savunma oradaydı, çok zor bir atış kullandı. Bence kazanmayı hak ettik ama maalesef sonuç öyle olmadı" dedi.