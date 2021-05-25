ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında kıl payı kümede kalmayı başardıktan sonra Litvanyalı çalıştırıcı Kestutis Kemzura'yla yollarını ayıran Petkimspor, antrenörlük görevine Can Sevim'i getirdi. Aliağa temsilcisi, 1 sezonu Türkiye Basketbol Ligi'nde olmak üzere 3 yıldır Afyon Belediyespor'u çalıştıran genç antrenörle anlaşmaya vardı. Sevim, resmi imzayı attıktan sonra yeni sezon kadrosunu oluşturmak için Genel Menajer Levent Türknas ve yönetimle çalışmalara başlayacak.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Petkimspor'da Can Sevim dönemi - Son Dakika Spor