Petkimspor'da Dorukhan Engindeniz'in sağ el tarak kemiği kırıldı

Açıklamada, "Oyuncumuz Dorukhan Engindeniz'e geçmiş olsun diyor, eskisinden daha güçlü döneceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Petkimspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Darüşşafaka Tekfen'le oynanan hazırlık maçında sakatlanan Dorukhan Engindeniz'in sağ el tarak kemiğinin kırıldığı belirtildi.

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