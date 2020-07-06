Petkimspor'da Kemzura sesleri! Süper Lig daveti gelirse... - Son Dakika

Petkimspor'da Kemzura sesleri! Süper Lig daveti gelirse...

Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'ni lider götürüp Süper Lig için gün sayarken sezonun koronavirüs salgınıyla sonuç ilan etmeden bitirilmesinin şokunu yaşayan Aliağa ekibi, Kemzura'yla görüşmelerde imza aşamasına geldi.

Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'ni lider götürüp Süper Lig için gün sayarken sezonun koronavirüs salgınıyla sonuç ilan etmeden bitirilmesinin şokunu yaşayan Aliağa ekibi, Kemzura'yla görüşmelerde imza aşamasına geldi.

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Kariyerinde ülkemizde düzenlenen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda başantrenör olarak Litvanya'ya dünya üçüncülüğü yaşatan, Letonya Milli Takımı, Lietuvos Rytas, Khimki, Lokomotiv Kuban gibi takımlarda antrenörlük yapan 50 yaşındaki Kemzura, son yıllarda Darüşşafaka ve Olympiakos'ta ünlü çalıştırıcı David Blatt'ın yardımcısı olarak görev aldı.


Kamzura'yla anlaşmanın Basketbol Federasyonu Süper Lig'le ilgili son kararı verdikten sonra duyurulması bekleniyor.


Petkimspor, Saso Filipovski ve Ahmet Çakı'yla da ilgileniyordu.


İLK İMZA DORUKHAN'DAN


Yeni sezonun kadro planlamasına da başlayan Petkimspor, dış transferde ilk imzayı Ormanspor'dan Dorukhan Engindeniz'e attırdı.


Dorukhan, geçen sezon ligde 8.9 sayı, 1.8 ribaund, 1.6 asist ortalamalarıyla görev yaptı.


Petkimspor, iç transferde ise takımın yıldızlarından Hakan Yapar'la yeniden anlaştı.


Petkimspor, Aliağa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:57 

Son Dakika Spor Petkimspor'da Kemzura sesleri! Süper Lig daveti gelirse... - Son Dakika Spor
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