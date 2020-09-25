Petkimspor'da öncelikli hedef play-off - Son Dakika

Petkimspor'da öncelikli hedef play-off

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Petkimspor'un genel menajeri Levent Türknas, "Sezonu arzu ettiğimiz gibi play-off hedefiyle, play-off olmadığı takdirde Avrupa kupalarını hak eden bir sıralama içinde bitirmeyi hedefliyoruz.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Petkimspor'un genel menajeri Levent Türknas, "Sezonu arzu ettiğimiz gibi play-off hedefiyle, play-off olmadığı takdirde Avrupa kupalarını hak eden bir sıralama içinde bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türknas, AA muhabirine, ilk kez yer alacakları Basketbol Süper Ligi'ne pandemiden dolayı uzun süreli hazırlanamadıklarını ancak faydalı bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Hazırlık turnuvalarında takımın iyi durumda olduğunu gördüğünü kaydeden Türknas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi ve hazır durumda sezona başlayacağımızı düşünüyorum. İlk maçımız bu hafta Büyükçekmece ile. Tabii ki zor bir karşılaşma bizim için. Kazanmak için gidiyoruz. İyi bir ivme yakalamak için bu maçı kazanmamız lazım. Bu sezon üst sıralardaki 3-4 takım haricinde orta sıralardaki takımların güçlerinin eşit olduğunu düşünüyorum. Bizim ayarımızda en az 8 takım var. Bunlar beşincilikle on üçüncülük arasında yer değiştirecek."

İlk hedef play-off

Türknas, sağlık şartlarının uygun olmasıyla ligi iyi bir şekilde bitirmek istediklerini belirterek, "Sezonu arzu ettiğimiz gibi play-off hedefiyle, play-off olmadığı takdirde Avrupa kupalarını hak eden bir sıralama içinde bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah hem kendi takımıma hem de tüm takımlara sakatlıksız, başarılı bir sezon diliyorum."

"Ligin çok zevkli başlayabileceğini düşünmüyorum"

Koronavirüs salgınında son dönemde Türkiye'deki vakaların arttığını kaydeden Türknas, şöyle konuştu:

"Tek hedefimiz ilk olarak sezonu kazasız belasız, hastalıksız bitirebilmek. Ondan sonra ikinci planda tabii ki başarı ve performans geliyor. Ligin çok zevkli ve heyecanlı başlayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü ilk devrenin seyircisiz olacağı açıklandı. Bu da bizim gibi tüm takımları olumsuz etkiledi. Çünkü basketbolun heyecanı seyirciyle beraber."

Petkimspor'da öncelikli hedef play-off
Petkimspor'da öncelikli hedef play-off
Petkimspor'da öncelikli hedef play-off
Petkimspor'da öncelikli hedef play-off

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Petkimspor, Play Off, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Petkimspor'da öncelikli hedef play-off - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı "Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı
Muğla'da tacizden tutuklanan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz yine aynısını yaptı Muğla'da tacizden tutuklanan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz yine aynısını yaptı         
17:35
Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti         
17:13
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı         
14:17
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu         
11:03
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 18:53:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Petkimspor'da öncelikli hedef play-off - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei