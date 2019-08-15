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Petkimspor'da son transfer Jones

1 saat önce

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni sezonunda şampiyonluk hedefleyen Petkimspor, 9'uncu transferini gerçekleştirdi.

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TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni sezonunda şampiyonluk hedefleyen Petkimspor, 9'uncu transferini gerçekleştirdi. Aliağa temsilcisi 25 yaşında, 2.13 boyundaki pivot Marvin Jones'u kadrosuna kattı. Texas Southern mezunu olan Jones, Avrupa deneyimine Kolossos Rodou'da başlayıp geçen sezon Slovenya'nın Petrol Olimpija takımında oynadı. Jones, geçen sezon Olimpija'da FIBA Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadı.


Petkimspor, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:49 Kaynak: DHA
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