Petkimspor'da tayfun üzüntüsü
1 saat önce
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Petkimspor, sezon öncesi Tayfun Erülkü'nün sakatlığıyla sarsıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:34 Kaynak: DHA
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Petkimspor, sezon öncesi Tayfun Erülkü'nün sakatlığıyla sarsıldı. Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'dan transfer edilen tecrübeli oyun kurucunun antrenmanda çapraz bağları koptu. Bursa'da ameliyat olan Tayfun, 6 ay parkelerden uzak kalacak.
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