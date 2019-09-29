Son Dakika Haberleri: Petkimspor'da tayfun üzüntüsü
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Petkimspor'da tayfun üzüntüsü

1 saat önce

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Petkimspor, sezon öncesi Tayfun Erülkü'nün sakatlığıyla sarsıldı.

Petkimspor'da tayfun üzüntüsü, System.String[]

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Petkimspor, sezon öncesi Tayfun Erülkü'nün sakatlığıyla sarsıldı. Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'dan transfer edilen tecrübeli oyun kurucunun antrenmanda çapraz bağları koptu. Bursa'da ameliyat olan Tayfun, 6 ay parkelerden uzak kalacak.

Pınar Karşıyaka, Tayfun Erülkü, Petkimspor, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:34 Kaynak: DHA
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