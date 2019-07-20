Petkimspor'dan iki transfer daha
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TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde antrenörlük görevine geçen sezon Bursaspor'da şampiyonluk yaşayan Arda Vekiloğlu'nu getirip transfere yönelen Petkimspor, Tayfun Erülkü ve Hakan Yapar'dan sonra Yiğitcan Turna ve Recep Doğrusöz'ü de kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:53 Kaynak: DHA
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde antrenörlük görevine geçen sezon Bursaspor
'da şampiyonluk yaşayan Arda Vekiloğlu'nu getirip transfere yönelen Petkimspor
, Tayfun Erülkü
ve Hakan Yapar'dan sonra Yiğitcan Turna ve Recep Doğrusöz'ü de kadrosuna kattı. Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'nde görev yapan 32 yaşındaki oyun kurucu Yiğitcan, Banvit
'te yetişip kariyerinde Muratbey Uşak
, Sakarya
BŞB, Tofaş
formalarını da giydi. Daha önce de Petkim'de aynı mevkide oynayan 33 yaşındaki Recep ise İstanbul
BŞB, Büyükçekmece
, Acıbadem Üniversitesi
, Türk Telekom
ve son olarak Bursaspor'da görev aldı.
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