Petkimspor'dan iyi prova

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona hazırlanan ligin yeni ekibi Petkimspor, Bursa'da oynadığı özel maçta Frutti Extra Bursaspor'u 102-88 mağlup etti. Petkimspor, bu sonuçla sezon öncesi 4'üncü hazırlık sınavında 3'üncü galibiyetini aldı. Maça Vasiliauskas, Wimbush, Dorukhan, Hummer, Ege ilk 5'iyle çıkan Aliağa temsilcisinde Ege 19, Ray 18, Wimbush ve Hummer 12, Dorukhan ise 11 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.