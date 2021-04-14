Petkimspor erteleme sınavında

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Petkimspor, yarın erteleme maçında Tofaş'ı ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Petkimspor, yarın erteleme maçında Tofaş'ı ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Geride kalan 26 haftada 9 galibiyet alırken, son 4 maçını üst üste kaybeden Petkim, bu mücadeleyi kazandığı takdirde ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyecek. 3 Nisan'da oynanması gereken karşılaşma ev sahibi ekipte Antrenör Kestutis Kemzura ve tüm teknik ekibin koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelenmişti.

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