Petkimspor fren yapmadı
02.12.2020 11:42
ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 3 galibiyetin ardından Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a yenilen Petkimspor, evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol önünde son saniye galibiyetiyle tekrar çıkışa geçti.
ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 3 galibiyetin ardından Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a yenilen Petkimspor, evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol önünde son saniye galibiyetiyle tekrar çıkışa geçti. Rakibi önünde süre bittikten sonra Hummer'in serbest atışıyla 1 sayı farka 67-66 galibiyete uzanan Petkim, son 5 maçta 4 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Aliağa temsilcisi bu sezon yükseldiği ligde çıktığı 10 maçın 5'ini kazandı.
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