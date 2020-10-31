Petkimspor-Galatasaray: 83-64 - Son Dakika

Petkimspor-Galatasaray: 83-64

31.10.2020 17:19
Petkimspor-Galatasaray: 83-64, System.String[]

SALON: EnkaHAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Hüseyin Çelik (xx), Ahmet Tatlıcı (xx)PETKİMSPOR: Ray (xxx) 16, Vasiliauskas (xxx) 10, Wimbush (xx) 7, Hummer (xxx) 13, Ege (xxx) 9, Yiğitcan (xx) 8, Canberk (xx) 6, Hakan (x) 2, Boran (x), Zack (x) 2, Alp (xxx) 10GALATASARAY: Hamilton (xxx) 17,...

SALON: Enka

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Hüseyin Çelik (xx), Ahmet Tatlıcı (xx)

PETKİMSPOR: Ray (xxx) 16, Vasiliauskas (xxx) 10, Wimbush (xx) 7, Hummer (xxx) 13, Ege (xxx) 9, Yiğitcan (xx) 8, Canberk (xx) 6, Hakan (x) 2, Boran (x), Zack (x) 2, Alp (xxx) 10GALATASARAY: Hamilton (xxx) 17, Macon (xx) 9, Göksenin (xx) 6, Williams (xxx) 14, Motum (xxx) 12, Barış (x), Yiğit (xx) 5, Hunter (x), Ragıp Berke (x), Ayberk (x) 11'İNCİ PERİYOT: 19-12DEVRE: 40-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-52

ING Basketbol Süper Ligi'nde 5 haftada 1 galibiyet alabilen ligin yeni ekibi Petkim spor, evinde Galatasaray'ı mağlup etti: 83-64. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 19-12, ilk yarısı 40-32, üçüncü periyodu ise 58-52 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibinde Ray 16, Hummer 13 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

Dün saat 14.51'de yaşanıp İzmir ve çevresini sarsan 6.6 şiddetindeki deprem felaketi nedeniyle kentteki spor organizasyonları ertelenirken Petkimspor-Galasaray randevusu konuk takım İstanbul'dan İzmir'e geldiği için oynatıldı. İki takım maça, "Yaşadığımız deprem nedeniyle İzmirimize geçmiş olsun" yazılı Petkimspor'un hazırlattığı pankartla çıkarken karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu.


- Aliağa

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Galatasaray, Petkimspor, Hummer, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor-Galatasaray: 83-64 - Son Dakika Spor


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