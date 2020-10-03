Petkimspor galibiyet arıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasında Büyükçekmece'ye deplasmanda 86-83 yenilen ligin yeni ekibi Petkimspor, yarın ilk iç saha maçına çıkacak. Aliağa temsilcisi Enka Spor Salonu'nda saat 15.15'te HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u konuk edecek. İstanbul deplasmanında şanssız bir yenilgi aldıklarını belirten genel menajer Levent Türknas, bu kez galip gelen taraf olacaklarını söyledi.