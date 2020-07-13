Petkimspor hız verdi
Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından mali şartları yerine getirmeyen Bakırköy Basket'in yerine ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmayı bekleyen geçen sezonun Türkiye Basketbol Ligi lideri Petkimspor, transfere hız verdi.
Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından mali şartları yerine getirmeyen Bakırköy Basket'in yerine ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmayı bekleyen geçen sezonun Türkiye Basketbol Ligi lideri Petkimspor, transfere hız verdi. Litvanyalı Antrenör Kestutis Kemzura ile anlaşıp resmi açıklama için Bakırköy Basket'in Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın bu hafta sonlanarak TBF'nin kararını duyurmasını bekleyen Petkim, ünlü çalıştırıcının yardımcısı olarak Darüşşafaka'da David Blatt'ın yardımcılığını yaptığını dönemde beraber çalıştığı Ümit Temuçin'i belirledi. İç transferde daha önce Hakan Yapar'la sözleşme yenileyen Petkim, dış transferde Ormanspor'dan Dorukhan Engindeniz'den sonra Galatasaray'dan Ege Arar'ı da kadrosuna kattı. 24 yaşındaki uzun forvet geçen sezon 4.05 sayı, 2.86 ribaund, 0.6 asist ortalamaları yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:27 Kaynak: DHA
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