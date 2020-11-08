Petkimspor iyice ısındı

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna tutuk başlayıp 3'te 0 çeken Petkimspor, son haftalarda gücünü gösterdi. İlk galibiyetini Frutti Extra Bursaspor'u 4'üncü haftada yenerek alan Petkim, son 4 maçı 3 galibiyetle geçti. Bu periyotta yalnız zorlu Fenerbahçe Beko deplasmanını kaybeden Aliağa ekibi geçen hafta Galatasaray'ı evinde 19 sayı farkla 83-64 yendikten sonra dün de OGM Ormanspor'u deplasmanda 16 sayı farkla, 106-90'la geçip ilk kez üst üste 2 galibiyet elde etti. Petkim, bu skorla Ormanspor'un 3 galibiyetlik serisine de son verdi.