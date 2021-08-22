Petkimspor kadroyu tamamladı

ING Basketbol Süper Ligi'nde transferde son olarak Fransa'nın Chorale Roanne Basket takımından 24 yaşında, 1.83 boyundaki guard Justin Wright-Foreman'la sözleşme imzalayan Petkimspor, kadrosunu tamamladı.

Geçen sezon Fransa'da 16.9 sayı, 2.1 ribaund, 3.7 asist ortalamaları yakalayan ABD'li oyun kurucuyla dış transferde 9'uncu takviyesini yapan Aliağa temsilcisi, daha önce kısa forvet Demitrius Conger, uzun forvet Nusret Yıldırım, uzun forvet Metehan Akyel, guard Erol Can Çinko, guard Ömer Yasir Küçük, Hırvat pivot Darko Planinic, ABD'li uzun forvet Peyton Aldridge ve Porto Rikolu guard Gary Browne'ı almıştı. Petkimspor, altyapısından yetişen Yiğit Karalar, Akkan Atasoy, Fatih Bardak ve Gökay Hacıoğlu ile de profesyonel sözleşme imzalamıştı.Antrenmanlara geçen hafta başlayan Petkimspor, 25-26 Eylül'de başlayacak yeni sezonun ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak.