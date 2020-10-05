Petkimspor kötü başladı

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Petkimspor, sezon öncesi yenilediği kadrosuyla hazırlık maçlarındaki iyi performansını ligin ilk haftalarına yansıtamadı. Ligdeki ilk maçında Büyükçekmece Basketbol'a deplasmanda 86-83 yenilen Petkim, evindeki ilk karşılaşmada ise HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a 81-78 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ligde 2'de 0 çeken Aliağa temsilcisi, haftaya İzmir derbisinde Pınar Karşıyaka'ya konuk olacağı maçta çıkış yakalamaya çalışacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:41 - Kaynak: DHA
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