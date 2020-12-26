Petkimspor sahalara dönüyor
26.12.2020 12:40
ING Basketbol Süper Ligi'nde takımdaki 6 oyuncunun koronavirüse yakalanması nedeniyle Tofaş ve Darüşşafaka Tekfen'le oynaması gereken maçları ertelenen Petkimspor, yarın 3 hafta sonra parkeye çıkacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde takımdaki 6 oyuncunun koronavirüse yakalanması nedeniyle Tofaş ve Darüşşafaka Tekfen'le oynaması gereken maçları ertelenen Petkimspor, yarın 3 hafta sonra parkeye çıkacak. Aliağa temsilcisi oyuncular ve 2 kulüp çalışanının testlerinin negatife dönüp izolasyon süreçlerini tamamlamalarının ardından Türk Telekom'a konuk olacak.
Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak. Ligde takımdaki koronavirüs vakaları öncesi son olarak 6 Aralık'ta evinde Anadolu Efes'e 75-71 yenilen Petkimspor, 11 maçta 5 galibiyet elde etti. Türk Telekom'un ise 13 maçta 8 galibiyeti bulunuyor. Erteleme sınavlarının da tarihi belirlenen Petkim, Tofaş'la 27 Ocak, Darüşşafaka'yla 3 Şubat'ta rakip olacak.
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