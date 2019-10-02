Petkimspor serkan menteşe'yi kadrosuna kattı
1 saat önce
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk adayı olarak başlayacağı sezon öncesi yeni transferlerinden Tayfun Erülkü'nün çapraz bağlarından ameliyat olarak 6 ay parkelerden uzak kalacak olmasıyla sarsılan Petkimspor, beklemeden hamle yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:52 Kaynak: DHA
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk adayı olarak başlayacağı sezon öncesi yeni transferlerinden Tayfun Erülkü'nün çapraz bağlarından ameliyat olarak 6 ay parkelerden uzak kalacak olmasıyla sarsılan Petkimspor, beklemeden hamle yaptı. Aliağa temsilcisi kadrosunu 28 yaşında, 1.83 boyundaki oyun kurucu Serkan Menteşe'yle güçlendirdi. Pınar Karşıyaka altyapısından yetişip daha önce Aliağa Petkim'de de forma giyen Serkan, son iki sezon Afyon Belediyespor'da oynadı.
L'Equipe en düşük puanı Falcao ve Belhanda'ya verdi Real Madrid'den Galatasaray açıklaması: Kazanmak zorundayız Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: O konulara fazla girmeyelim Tepkiler sonrası Babel, Instagram hesabını kapattı