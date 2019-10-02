Son Dakika Haberleri: Petkimspor serkan menteşe'yi kadrosuna kattı
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Petkimspor serkan menteşe'yi kadrosuna kattı

1 saat önce

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk adayı olarak başlayacağı sezon öncesi yeni transferlerinden Tayfun Erülkü'nün çapraz bağlarından ameliyat olarak 6 ay parkelerden uzak kalacak olmasıyla sarsılan Petkimspor, beklemeden hamle yaptı.

Petkimspor serkan menteşe'yi kadrosuna kattı, System.String[]

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk adayı olarak başlayacağı sezon öncesi yeni transferlerinden Tayfun Erülkü'nün çapraz bağlarından ameliyat olarak 6 ay parkelerden uzak kalacak olmasıyla sarsılan Petkimspor, beklemeden hamle yaptı. Aliağa temsilcisi kadrosunu 28 yaşında, 1.83 boyundaki oyun kurucu Serkan Menteşe'yle güçlendirdi. Pınar Karşıyaka altyapısından yetişip daha önce Aliağa Petkim'de de forma giyen Serkan, son iki sezon Afyon Belediyespor'da oynadı.

Tayfun Erülkü, Petkimspor, basketbol, Aliağa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:52 Kaynak: DHA
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