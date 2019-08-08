Son Dakika Haberleri: Petkimspor startı verdi
Son Dakika Spor Haber

Petkimspor startı verdi

2 saat önce

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde antrenörlük görevine geçen sezon Bursaspor'da şampiyonluk yaşayan Arda Vekiloğlu'nu getirerek iddialı bir kadro kuran Petkimspor, antrenmanlara başladı.

Petkimspor startı verdi, System.String[]

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde antrenörlük görevine geçen sezon Bursaspor'da şampiyonluk yaşayan Arda Vekiloğlu'nu getirerek iddialı bir kadro kuran Petkimspor, antrenmanlara başladı. İç transferde Berkay Bayar ve Koray Uzunhasan'la yola devam ederek dış transferde Bursaspor'dan Recep Doğrusöz ile Ali Işık, Bahçeşehir Koleji'nden Hakan Yapar ile Yiğitcan Turna, Pınar Karşıyaka'dan Tayfun Erülkü, Ormanspor'dan Şahin Ekmen ve Lukoil Levski'den Patrict Rembert'ı renklerine bağlayan Aliağa ekibi ilk antrenmanı Enka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yaptı. Genel Menajer Levent Türknas, emeklerinin karşılığını Süper Lig'e yükselerek almak istediklerini belirterek, "Aliağa seyircisini mutlu edecek bir takım kurduk. Sezon sonunda organizasyon anlamında zaten hazır olduğumuz Süper Lig'e yükselme hakkını elde edersek de emeklerimizin karşılığını almış olacağız" dedi.


Petkimspor, basketbol, Bursaspor, Aliağa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İTÜ, 41 yaşındaki Kerem Gönlüm'ü kadrosuna kattı
Şenol Güneş'ten, Beşiktaş iddialarına yalanlama! Yazdığı kitabın gelirlerini sokak hayvanlarına bağışlıyor İngiltere'de Salah'a ırkçılık şoku! Polis soruşturma başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:50:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petkimspor startı verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]